Codice della strada, Salvini “Meno morti e incidenti, bei risultati”

MILANO (ITALPRESS) - "Nei primi due mesi 55 vite salvate rispetto all'anno scorso, 700 incidenti in meno, 750 feriti in meno, vuol dire che la gente sta capendo e per questo ringrazio i cittadini. Spero che questi bei risultati vadano avanti anche nei prossimi mesi". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto a un convegno a Milano, parlando del codice della strada. xp2/trl/mca1