Cna Sicilia, Battiato “Per sostenere imprese serve confronto con Ue”

PALERMO (ITALPRESS) - "L'incontro di oggi con gli europarlamentari l'abbiamo voluto fortemente, perché dobbiamo guardare all'Europa per il futuro delle nostre imprese: non siamo qua per lanciare un grido di allarme, ma per avere un confronto costruttivo e fare richieste in linea con le esigenze delle nostre imprese, in modo da aiutare la Sicilia a crescere in tutti i suoi aspetti". Così il presidente di Cna Sicilia Sebastiano Battiato a margine dell'assemblea elettiva quadriennale dell'associazione, al Palermo Marina Yachting. xd8/col3/mca2