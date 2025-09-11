Cna, nel 2024 il total tax rate è in lieve calo. Costantini: “Il lavoro è la priorità”

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2024 il total tax rate ha mostrato un lieve calo al 52,3%, le imprese personali hanno lavorato due giorni in meno per il fisco, rispetto all’anno precedente. Bolzano al primo posto con il 46,3%, ultima Agrigento con il 57,4%. È quanto emerge dalla settima edizione dell’Osservatorio Fisco della Cna, Confederazione Imprenditori d’Italia, “Comune che vai, fisco che trovi”.

“C’è una grande preoccupazione su quello che sta succedendo intorno a noi, i nostri artigiani sono preoccupati, prima di tutto, dalla guerra, sono preoccupati per i dazi, non hanno più ordini, quando hai dipendenti che non hanno nulla da fare non li puoi abbandonare, il tema del lavoro è al primo posto – ha detto il presidente della Cna, Dario Costantini -. Il nostro Osservatorio certifica una lieve riduzione del total tax rate ma è evidente che il livello di tassazione resta molto elevato e rappresenta un vincolo alla crescita. Le imprese meritano un fisco più leggero, più semplice e più equo. Auspichiamo che la proroga per la riforma del fisco sia utilizzata per attuare l’equiparazione delle detrazioni a prescindere dalla tipologia di reddito e la separazione della tassazione del reddito d’impresa delle imprese personali tra quello che viene distribuito e quello destinato ai consumi personali”.

In media, le imprese hanno lavorato per il fisco fino al 9 luglio, due giorni in meno rispetto l’anno precedente. Dalla fotografia scattata dall’Osservatorio Cna, Bolzano si conferma sul gradino più alto del podio con una tassazione al 46,3% mentre a chiudere la graduatoria dei 114 capoluoghi di provincia è Agrigento, con una pressione fiscale complessiva del 57,4%.

Il segretario generale della Confederazione ha spiegato che “dalla nostra analisi emerge che la pressione fiscale è minore nelle province più efficienti e comunque fa impressione che in alcune aree del Paese il fisco assorbe quasi il 60% del reddito. Il livello di tassazione è la questione principale ma il fisco è anche complicato. Il percorso tracciato dalla riforma va nella giusta direzione ed è necessario che il progetto venga completato nella sua interezza e assicurare successivamente stabilità all’impianto normativo, evitando le continue modifiche che producono forte incertezza”. Il rapporto della Cna riguarda un’impresa tipo rappresentativa. Nello specifico un’impresa individuale che utilizza un laboratorio artigiano di 350 mq e un negozio di proprietà destinato alla vendita di 175 mq con valori immobiliari di 500mila euro in tutti i comuni, ricavi per 431mila euro e un reddito d’impresa di 50mila.Le differenze territoriali riflettono in particolare le addizionali regionali e comunali sul reddito, l’IMU e l’imposizione per raccolta e gestione rifiuti.

Il rapporto inoltre rileva che il livello di tassazione è più elevato nelle province dove è minore l’efficienza della gestione e della qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese. In media nel nord-Italia la pressione fiscale è più lieve rispetto al Sud. Nel complesso la divergenza territoriale rimane di 11 punti come l’anno precedente. Soltanto in 10 comuni il total tax rate è inferiore al 50%. Tra le grandi città Milano è in 18ma posizione con una pressione complessiva al 50,5% che consente di smettere di lavorare per il fisco il 3 luglio, a Palermo il tax free day è il 7 luglio (46ma in classifica), il 12 luglio a Roma e Genova, il 15 a Torino che mostra un total tax rate al 53,9%, il 17 a Firenze, il 19 luglio a Napoli mentre a Bologna si deve attendere fino al 23 luglio.

“Il cuore del fisco che vogliamo disegnare è racchiuso nella legge delega: innanzitutto vogliamo cambiare il rapporto tra fisco e contribuente, dobbiamo dare fiducia al contribuente onesto, e non abbassare la guardia verso gli evasori”, ha concluso il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo.

-Foto xc3/Italpress-

(ITALPRESS).