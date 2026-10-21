Cna celebra 80 anni in Sicilia, Scivoli “Interventi per difficoltà del momento”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il momento che viviamo oggi è un pò particolare, ci sono alcune difficoltà legate in primis al caro carburante e ai problemi dell'autotrasporto. Speriamo che il dialogo con il mondo politico sia proficuo: a livello nazionale abbiamo chiesto la riforma della legge quadro sull'artigianato, su cui accogliamo con grande favore l'impegno che si è presa pubblicamente Meloni. A livello locale chiediamo interventi per mitigare i problemi del momento: in particolare abbiamo chiesto uno stanziamento straordinario di 100 milioni di euro nella finanziaria di fine anno per mitigare gli effetti del caro carburante. Ci sono poi altre richieste che riguardano il mondo dei balneari: il ciclone Harry ci richiama a tante difficoltà che si sono succedute, non è assolutamente uno scenario semplice. Chiediamo alla politica disponibilità al confronto e al dialogo: speriamo che chi di dovere ci ascolti e ci dia questa disponibilità, come è sempre avvenuto". Così, il presidente di Cna Sicilia Filippo Scivoli, a margine dell'Assemblea Regionale Cna Sicilia, che celebra l'ottantesimo anniversario della sua nascita. xd8/vbo/azn