Giovani, Mattarella “No a indifferenza o meschina sottovalutazione”

ROMA (ITALPRESS) - "La società non può rivolgersi ai giovani con un atteggiamento di indifferenza o, peggio, di meschina sottovalutazione. È una grande questione sociale. Una priorità che deve vedere sensibili istituzioni e tutte le forze della società". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito del Lavoro". sat/azn (Fonte video: Quirinale)