Cna celebra 80 anni in Sicilia, Giglione “Pronti per nuove sfide”

PALERMO (ITALPRESS) - L'Italia, "è stata costruita anche sul valore degli artigiani e questo lo portiamo avanti ogni giorno, avvicinando sempre di più le nuove generazioni attraverso l'innovazione, la formazione, il ricambio generazionale. Abbiamo ereditato il lavoro di altri e abbiamo l'obbligo di dare a chi verrà dopo di noi un'organizzazione ancora più forte per rappresentare il mondo della piccola e media impresa: vogliamo essere da ponte tra la costruzione manifatturiera del passato e le sfide che arrivano dalla transizione ecologica e digitale". Così, il segretario di Cna Sicilia Piero Giglione, a Palermo, a margine dell'Assemblea Regionale Cna Sicilia, che celebra l'ottantesimo anniversario della sua nascita. xd8/vbo/azn