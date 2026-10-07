Clima, verso il White Paper della ricerca polare in Artico, Antartide e Himalaya

ROMA (ITALPRESS) - Artico, Antartide, Terzo Polo e i ghiacciai montani rappresentano oggi laboratori naturali unici per comprendere i cambiamenti climatici, le trasformazioni ambientali, l'evoluzione degli ecosistemi e le nuove dinamiche geopolitiche globali. Questi i principali argomenti al centro della Conferenza Nazionale Polare, evento organizzato dal Cnr in collaborazione con Enea, INGV e OGS, che ha rappresentato il primo passo di un percorso nazionale verso il 5° International Polar Year con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento della comunità scientifica italiana e contribuire in modo condiviso alle future iniziative internazionali dedicate alle regioni polari. mec/mgg/gsl