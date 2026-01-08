Clima, Pecoraro Scanio “Scelta folle degli Usa,Ue e Onu reagiscano con nettezza”

ROMA (ITALPRESS) - "La scelta folle degli Stati Uniti di ritirarsi dagli accordi mondiali sul clima merita una risposta netta, politica e concreta da parte dell’Unione Europea". Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro dell’Ambiente e delle Politiche Agricole. "È inaccettabile che, dopo decenni di trattati e impegni internazionali sottoscritti per evitare la catastrofe climatica, per aumentare le energie rinnovabili e per realizzare l’uscita dai combustibili fossili, nel 2026 gli Stati Uniti decidano di stracciarli, ritirandosi dagli accordi mondiali sul clima e dall’Accordo di Parigi, nonostante siano tra i principali responsabili delle emissioni di CO₂ e del riscaldamento globale". Secondo Pecoraro Scanio, "di fronte a una decisione così grave e pericolosa, l’Unione Europea non può limitarsi a commentare: deve parlare con una sola voce, agire con determinazione e operare in accordo con gli altri grandi attori globali, a cominciare dalla Cina, che ha intrapreso – fortunatamente – la strada della transizione ecologica e del taglio delle emissioni". "Anche le Nazioni Unite devono intervenire con fermezza contro una decisione che mina alla base la cooperazione globale per la salvaguardia del pianeta", ha concluso. mgg/mca1 (Fonte video: Fondazione UniVerde)