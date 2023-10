Clima, Pecoraro Scanio “Il Governo ascolti le piazze dei giovani”

ROMA (ITALPRESS) - "Il governo agisca subito per lo stop agli incentivi ai combustibili fossili e per una transizione ecodigital veloce. La legge di bilancio si impegni su questo e non sullo sterile dibattito sulla costosa e stantia chimera del ponte sullo Stretto", sottolinea Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde. ads/gsl