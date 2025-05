Clima, il Ministero dell’Ambiente investe ancora sui giovani di Youth4Climate

TORINO (ITALPRESS) – L’Italia conferma il proprio impegno nel sostenere le nuove generazioni come protagoniste della transizione ecologica ed energetica globale. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica rinnova l’accordo per il proseguimento e il rifinanziamento dell’iniziativa “Youth4Climate” per i prossimi tre anni. L’annuncio è stato fatto dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in occasione del panel “Youth4Climate e Cooperazione per la Sostenibilità – Verso COP30”, che si è svolto nel corso del Salone Internazionale del Libro di Torino. Con oltre 100 progetti già finanziati nei Paesi in via di sviluppo, Youth4Climate, promossa dal Ministero in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), rappresenta una delle realtà internazionali più efficaci nel promuovere idee e progetti elaborate dai giovani per affrontare la crisi climatica.

“Con questo ulteriore impegno – spiega il Ministro Pichetto – l’Italia investe nella forza e nella visione delle nuove generazioni, dimostrando che è possibile trasformare idee in azioni concrete, favorendo lo sviluppo sostenibile e la giustizia climatica a livello globale”. “Un impegno – spiega ancora Pichetto – riconosciuto anche dall’ultimo G7 dei Capi di Stato e di Governo, che ha citato l’iniziativa ‘Youth4climate’ quale esempio virtuoso di cooperazione multilaterale centrata sull’innovazione sociale e sul protagonismo giovanile”. “Adesso – aggiunge il Ministro – lo sguardo è rivolto in avanti, in vista della COP30, perché il messaggio dei giovani sia parte integrante della diplomazia climatica italiana. Va in questa direzione anche il protocollo firmato con Consiglio Nazionale dei Giovani per promuovere la partecipazione delle nuove generazioni nelle politiche ambientali”.

Nel corso dell’evento, sono intervenuti: Agostino Inguscio, Direttore UNDP Italia e responsabile per l’iniziativa Youth4Climate; Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG); Anna Conti, Vicepresidente dell’istituto buddista italiano Soka Gakkai, e infine Marco Gervasi, giovane beneficiario del programma.

