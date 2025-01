NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Cleveland avanti tutta, Boston travolgente. Questi due dei verdetti emersi dal ricco programma Nba del Martin Luther King Day. I Cavaliers, in testa a Est, battono senza problemi Phoenix, imponendosi 118-92. In cinque in doppia cifra con il solito Donovan Mitchell a fare la differenza e a chiudere con 33 punti, 5 rimbalzi e altrettanti assist. Sedici punti (con 7 assist) per Darius Garland, doppia doppia da 12 punti e 11 rimbalzi per Jarrett Allen. Dall’altra parte i Suns si affidano a Kevin Durant che il suo lo fa mettendo a referto 23 punti e 7 rimbalzi, ma non basta per evitare il ko.

Tiene il passo Boston che domina la sfida contro Golden State chiudendo sul 125-85. Per i padroni di casa 21esimo ko in 42 gare, mentre i campioni in carica vincono senza strafare con Jayson Tatum che fa registrare al suo attivo 22 punti, 9 rimbalzi e 7 assist. In tutto 6 in doppia cifra, mentre dall’altra parte ci vanno solo Steph Curry (18 punti) e, dalla panchina, Moses Moody (13).

Vincono anche i Knicks che in casa battono 119-110 gli Hawks con i 34 punti di Jalen Brunson e i 26 di Mikal Bridges. Atlanta ne porta 7 in doppia cifra (ne fa 27 Trae Young) ma lascia il Madison Square Garden con una sconfitta.

A Ovest, alle spalle di OKC, Houston perde terreno, battuta al Toyota Center per 107-96 da Detroit. I Pistons tornano a vincere dopo due ko di fila nel segno di Cade Cunningham (32 punti) mentre resta a secco Simone Fontecchio, in campo per 12 minuti: 0/3 dal campo e tre rimbalzi per l’azzurro. I Rockets vedono la loro seconda posizione sempre più insidiata da Memphis, che la spunta su Minnesota per 108-106 dopo una gara tiratissima (24 punti per Jackson jr e 22 per Bane)

Dallas fa i conti con l’ottimo momento di Charlotte, al terzo successo consecutivo: 110-105 con 23 punti a testa per LaMelo Ball e Miles Bridges. I Mavericks – ancora senza Doncic ma con un Irving da 33 punti – si trovano a inseguire per tutto il quarto quarto, Thompson manca la tripla che poteva valere l’overtime e i due liberi di Green chiudono i conti, infliggendo ai texani la quarta sconfitta nelle ultime cinque uscite.

Nelle altre gare della notte vittorie per Pelicans (123-119 su Utah con 45 punti e 8 rimbalzi per McCollum) e Bulls (112-99 sui Clippers).

