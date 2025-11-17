Claudia Gallipoli confermata presidente del Collegio Fiaip di Torino per il quadriennio 2025-2029

TORINO (ITALPRESS) – L’Assemblea elettiva di FIAIP Torino ha riconfermato Claudia Gallipoli alla presidenza del Collegio provinciale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali per il mandato 2025-2029. Accanto alla presidente Gallipoli, sono stati eletti nel nuovo Consiglio provinciale: Carlo Aletti, Alessandra Manassero, Lucia Vigna, Luca Portinaro, Aurelio Amerio, Corrado Portuesi, Tiziano Gautero, Antonella Angelillo, Mauro Alasia e Michele Puzziferri.

La rielezione di Claudia Gallipoli rappresenta un segno di continuità e di riconoscimento per il lavoro svolto nel corso del precedente mandato, durante il quale l’associazione ha rafforzato il proprio ruolo a sostegno e tutela della categoria degli agenti immobiliari. “Sono riconoscente per la rinnovata fiducia e onorata di proseguire il lavoro svolto finora. Ringrazio gli associati e tutti i consiglieri per l’impegno che condivideremo nei prossimi anni”, ha dichiarato la presidente Gallipoli.

“Lavoreremo per far crescere la nostra categoria attraverso il dialogo e il coinvolgimento, rafforzando il nostro ruolo sindacale per essere sempre più vicini alle esigenze degli agenti immobiliari – ha aggiunto -. Tra le priorità, contrastare il dilagante abusivismo, che danneggia la categoria e la fiducia dei consumatori, e valorizzare la serietà professionale che distingue gli agenti immobiliari che fanno parte di FIAIP”.

Professionista del settore da oltre trent’anni, Gallipoli è iscritta a FIAIP dal 1999. Negli anni ha ricoperto numerosi incarichi all’interno della Federazione, maturando un’esperienza associativa di lungo corso: già consigliera provinciale, nel 2021 è stata eletta per la prima volta presidente di FIAIP Torino.

“FIAIP è un sindacato guidato dai valori di partecipazione, trasparenza e responsabilità. Essere parte attiva della Federazione – ha concluso la presidente Gallipoli nel ringraziare i consiglieri eletti – significa contribuire a qualcosa di più grande: vuol dire costruire insieme il futuro della Federazione e della nostra professione”.

