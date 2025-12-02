ROMA (ITALPRESS) – Due palestinesi uccisi nelle ultime ore in Cisgiordania. Il ministero della salute dell’Autorità nazionale palestinese afferma che il diciassettenne Mohannad al-Zughayar è stato ucciso durante la notte dai militari israeliani a Hebron, nel sud della Cisgiordania. Fonti locali citate dall’agenzia di stampa palestinese Ma’an dicono che le truppe hanno ucciso al-Zughayar all’interno di un’auto in un campo a ovest di Hebron. Al-Zughayar aveva precedentemente speronato un’automobile e ferito un soldato, secondo quanto riferiscono le Forze di difesa israeliane. L’aggressore ha accelerato con il suo veicolo verso le truppe di stanza allo svincolo di Yehuda, vicino alla città di Hebron in Cisgiordania, ferendo una soldatessa, che è stata portata in un ospedale per le cure. Altri soldati all’incrocio hanno aperto il fuoco sull’auto mentre fuggiva, colpendola, hanno detto i militari ieri sera. Questa mattina, le Idf hanno annunciato che il ragazzo è stato avvistato durante la notte a Hebron, all’interno dell’auto utilizzata nell’attacco. Mentre tentavano di arrestarlo, il sospettato “ha cercato di fuggire mettendo in pericolo i combattenti, le forze hanno reagito con gli spari e lui è stato eliminato”, secondo l’esercito.

Due soldati israeliani sono inoltre rimasti leggermente feriti dopo che un palestinese ha provato ad accoltellarli vicino all’insediamento di Ateret, non lontano da Ramallah, in Cisgiordania. Le Forze di difesa israeliane riferiscono che l’uomo ha provato ad accoltellarli dopo che lo avevano fermato e successivamente i militari hanno sparato uccidendolo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).