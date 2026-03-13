Cirio “Riforma della giustizia fondamentale per democrazia e libertà del Paese”

TORINO (ITALPRESS) - "Riteniamo che la tappa del 22 e 23 marzo sia fondamentale per la democrazia e la libertà del nostro Paese. È un'occasione in cui crediamo molto, lo facciamo con il profondo rispetto che ha sempre contraddistinto le azioni di Forza Italia per le posizioni di tutti, ma anche con la consapevolezza che questo referendum nel merito fa bene al nostro Paese, rispetta la nostra Costituzione, rispetta la magistratura ed è un'iniziativa che va nella direzione di avere anche un Paese più moderno. Oltre agli aspetti legati alla libertà e alla democrazia per avere una giustizia più giusta, non dimentichiamo che una giustizia più efficiente ed efficace è anche un'occasione di rilancio per l'economia di un Paese, è provato tecnicamente quanto il Pil di un Paese dipenda anche dalla sua capacità di garantire una giustizia giusta". Così il vicesegretario nazionale di Forza Italia e presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sul referendum giustizia durante un punto stampa organizzato oggi alla stazione Porta Nuova di Torino. "Viviamo questo momento con positività, siamo convinti che in Italia si stia facendo un ragionamento anche di merito - ha aggiunto Cirio - Assistiamo a un tentativo della sinistra di dare soltanto un significato politico a questo referendum, vedendolo come un'occasione per cercare una spallata al Governo di centrodestra e al Governo Meloni. Noi crediamo che questo sia un errore profondo, questa è una riforma nel merito giusta, a maggior ragione ribadiamo che questo referendum con i destini del Governo non ha nulla a che fare, questo referendum ha a che fare con i destini della libertà di tutti i cittadini italiani, che è l'unica cosa che ci interessa davvero". xn3/tvi/mca1