Cirio “Liste d’attesa Piemonte? Le visite urgenti sono nei parametri”

TORINO (ITALPRESS) - "Noi entro fine anno torniamo al livello del 2019, vuol dire che facciamo più prestazioni, stiamo facendo più visite, le facciamo il sabato, la domenica e alla sera, le facciamo ovunque è necessario incrementare. Non è ancora sufficiente però, le visite urgenti stanno ampiamente nei parametri che sono migliori rispetto al passato, ma su quelle che un cittadino può programmare dobbiamo ancora lavorare molto e con il Cup questo potrà cambiare". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della presentazione di un anno di sanità in Piemonte che si è svolta all'ospedale Regina Margherita di Torino. "Il Centro prenotazioni che ho ereditato e ho dovuto tenermi per tanti anni ha finalmente l'appalto scaduto, quindi nel 2026 saremo in grado di partire con il nuovo appalto, che darà la possibilità di mettere un ulteriore tassello per la soluzione del tema delle liste d'attesa, che in tutte le regioni italiane c'è sempre stato, ma non può essere un alibi" ha aggiunto Cirio.