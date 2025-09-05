Circular Economy Act, l’Ue avvia la consultazione pubblica

ROMA (ITALPRESS) - Cittadini, imprese e associazioni potranno inviare, entro il 6 novembre, osservazioni e proposte alla Commissione europea per contribuire alla definizione del nuovo “Circular Economy Act”, l’iniziativa legislativa con cui Bruxelles punta a rafforzare il mercato dei prodotti circolari. L’obiettivo è quello di rendere più forte e conveniente la domanda e l’offerta di beni riducendo al minimo l’uso di risorse, facilmente riutilizzabili e riciclabili. Tra le misure allo studio: la revisione della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche per migliorarne raccolta e riciclo; la riforma dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto; una semplificazione e digitalizzazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore. La Commissione valuta inoltre l’introduzione di criteri ambientali minimi obbligatori negli appalti pubblici europei, così da stimolare la domanda di prodotti e servizi circolari. mgg/azn