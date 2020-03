Malta ha registrato cinque nuovi casi di coronavirus che portano a un totale di 18 casi, tutti provenienti dall’estero. Il governo maltese ha escluso un blocco completo poiché tutti i casi positivi confermati di Covid 19 vengono dall’estero.

Le autorità sanitarie maltesi hanno confermato che i nuovi casi, tre stranieri e due maltesi, riguardano persone giunte a Malta dopo viaggi in Russia, l’Irlanda e Spagna.

Un uomo russo è arrivato a Malta il 4 marzo, ma i sintomi del coronavirus sono emersi una settimana dopo. Le autorità stanno identificando i suoi familiari e i colleghi di lavoro.

Un maltese era in vacanza a Dublino, in Irlanda, e iniziò ad avvertire i primi sintomi il giorno prima di tornare a Malta il 10 marzo.

Un altro maltese è risultato positivo dopo essere stato in quarantena da quando è tornato a Malta dalla Spagna.

Gli altri due casi riguardano una coppia straniera che è stata in Spagna per quattro giorni. Hanno iniziato ad avvertire i sintomi del coronavirus il giorno successivo dell’arrivo, l’11 marzo.

La scorsa notte una giovane maltese di 19 anni è stata confermata positiva. La ragazza era a Bruxelles tra il 4 e l’8 marzo. Le sue condizioni sono buone.

