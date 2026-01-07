ROMA (ITALPRESS) – Cinque colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro la sede della Cgil nel quartiere di Primavalle, a Roma. Cinque fori, uno per per ciascuna delle vetrate e delle serrande della struttura. È quando denuncia in una nota il sindacato confederale di Roma e Lazio e la Camera del Lavoro della Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo, sottolineando che è stato scoperto questa mattina alla riapertura della sede. Il sindacato ha immediatamente chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e presentato denuncia, mettendosi a disposizione degli inquirenti per l’accertamento dei fatti. Secondo quanto riferito, l’azione avrebbe colpito esclusivamente la sede della Cgil, senza coinvolgere altri locali della zona, e al momento non risultano rivendicazioni.

Sono in corso indagini della Digos. Gli agenti della polizia, intervenuti sul posto, hanno trovato due ogive.

