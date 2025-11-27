Cingolani “Progetto Michelangelo Dome per rafforzare difesa aerea dell’Italia”

ROMA (ITALPRESS) - "Riteniamo questo modello importante per la sicurezza innanzitutto dell'Italia e poi dell'Europa e della Nato". Così l'Ad di Leonardo, Roberto Cingolani, alla presentazione del "Progetto Michelangelo - The Security Dome" a Roma. "Con Michelangelo Dome, Leonardo conferma il proprio impegno a sviluppare soluzioni che proteggono cittadini, istituzioni e infrastrutture, unendo tecnologia avanzata, visione sistemica e capacità industriale", spiega Cingolani.