ROMA (ITALPRESS) – “Finalmente tutta la cultura ricomincia a vivere”. Lo dice il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol, dopo aver appreso l’esito del CdM appena concluso. “Il più grande e sentito ringraziamento al Ministro della Cultura Dario Franceschini e al CdM per aver ottenuto la riapertura dall’11 ottobre per cinema, teatri e concerti, al chiuso e all’aperto. Si torna al 100% della capienza, nel rispetto delle regole di sicurezza, come è ovvio che sia. È un bellissimo risultato”, ha aggiunto.

“Siamo entusiasti e fieri di aver sostenuto la necessità della riapertura al 100% lanciando la piattaforma www.cultura100x100.it. Oggi siamo davvero a una svolta, si torna a vivere e a sognare #dallaparte di chi crea”, spiega il Direttore Generale SIAE Gaetano Blandini.

(ITALPRESS).