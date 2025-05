Cinema & Spettacoli Magazine – 28/5/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero: - "Scomode verità", il ritorno di Mike Leigh - "L'Esorcismo di Emma Schmidt - The Ritual", l'horror con Al Pacino - "Per amore di una donna", dramma di Guido Chiesa - "Fino alle montagne", un film di Sophie Deraspe mgg/gsl