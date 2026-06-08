Ballottaggi, La Vardera “Il campo largo unito può fare la differenza”

AGRIGENTO (ITALPRESS) - "Questa coalizione si è dimostrata in grado e all'altezza di dare un'alternativa e non può essere un risultato soltanto agrigentino, va ben oltre e fa capire che il campo largo unito davvero può fare la differenza. Oggi parte lo sfratto per il governo Schifani". Lo afferma Ismaele La Vardera, deputato Ars e leader di Controcorrente, parlando da Agrigento dove Michele Sodano si avvia a diventare sindaco. xq5/fsc/gtr