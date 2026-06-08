Unipol lancia maxi operazione bancaria per 635 filiali Mps

MILANO (ITALPRESS) - Unipol ha siglato un accordo destinato a cambiare il volto del settore bancario nazionale. Il gruppo assicurativo bolognese acquisterà da Intesa Sanpaolo un ramo d'azienda costituito da 635 filiali di Monte dei Paschi, insieme alle strutture necessarie per operare autonomamente sul mercato. Il cosiddetto "Compendio Unipol" secondo le stime preliminari comprende circa 55 miliardi di raccolta diretta, 42 miliardi di impieghi, due milioni di clienti e un utile netto compreso tra 400 e 460 milioni di euro. Il corrispettivo massimo dell'acquisizione potrà raggiungere i 3,5 miliardi. Una volta completata l'acquisizione, Unipol intende favorire l'integrazione tra il nuovo perimetro e Bper. Il risultato sarebbe la nascita di un gruppo da oltre 2.600 sportelli, circa 170 miliardi di impieghi e una presenza capillare su tutto il territorio nazionale. sat/mrv