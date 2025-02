Cinema & Spettacoli Magazine – 12/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero: - "Captain America: Brave New World" con Anthony Mackie e Harrison Ford - "September 5 - La diretta che cambiò la storia", un film di Tim Fehlbaum - "Amiche alle Cicladi", commedia con Kristin Scott Thomas - "Hello! Spank - Il film" al cinema per San Valentino mgg/gsl