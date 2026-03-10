Cinema, Mancinelli “In Rosso Volante l’anima eroica e intima di Eugenio Monti”

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Al Los Angeles Italia Film Festival, le parole del compositore e direttore d’orchestra Fabrizio Mancinelli, a margine della presentazione di “Rosso Volante", il film interpretato da Giorgio Pasotti, che racconta la vita di Eugenio Monti, celebre bobbista italiano soprannominato così dal giornalista Gianni Brera. "Ho potuto creare dei temi musicali che si intersecassero tra loro e che dessero vita alla molteplicitità di personalità di 'Rosso Volante'", spiega Mancinelli. col/sat/mca2