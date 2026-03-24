Cinema, Lipari e Vitrano raccontano la magia di “Cena di classe”

MILANO (ITALPRESS) - Esce il 26 marzo in tutte le sale cinematografiche italiane il film "Cena di classe", commedia corale diretta da Francesco Mandelli e distribuita da Medusa Film, che trae ispirazione dall'omonima canzone de I Pinguini Tattici Nucleari, contenuta nell'album Fake News del 2022. Ricchissimo il cast degli interpreti, diretto dall'ex "Soliti Idioti" Mandelli, tra i quali Andrea Pisani, Beatrice Arnera, Roberto Lipari, Herbert Ballerina, Annandrea Vitrano, Giulia Vecchio, Nicola Nocella, Francesco Russo e Giovanni Esposito, affiancati dallo stesso Francesco Mandelli. Al centro del film "Cena di classe" c'è il ritrovo di un gruppo di ex compagni di liceo che, a distanza di diciassette anni dalla maturità, si incontrano in una circostanza significativa: la morte di uno dei compagni (Mandelli). L'occasione diventa il punto di partenza per riaprire relazioni, ricordi e percorsi rimasti in sospeso, tra momenti di condivisione e tensione, tra nostalgia e comicità. L'Agenzia di Stampa Italpress ha incontrato due tra i protagonisti, Annandrea Vitrano e Roberto Lipari.(ITALPRESS) trl/gsl