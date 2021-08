RIMINI (ITALPRESS) – Conto alla rovescia per il Fellini Museum a Rimini. Il museo diffuso su tre spazi, Castel Sismondo, Palazzo del Fulgor e piazza Malatesta, apre giovedì 19 agosto con un lungo weekend di inaugurazione: giovedì 19 agosto momento inaugurale e spettacolo a partire dalle ore 20.30 e venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 agosto visite guidate gratuite aperte al pubblico dalle ore 10.00 sino a mezzanotte. Il pubblico, munito di Green Pass, potrà prenotare la propria visita gratuita tramite il sito del Museo, a partire dai prossimi giorni (fellinimuseum.it). Inserito dal Ministero della Cultura tra i grandi progetti nazionali dei beni culturali, il Fellini Museum sarà presentato dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, in occasione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia martedì 31 agosto, al Lido di Venezia. L’inaugurazione del Museo non si concentra ed esaurisce in un unico evento, ma si distribuisce secondo un programma d’iniziative (mostre, concerti, rassegne, convegni, spettacoli) che, a partire dal 19 di agosto, prosegue per tutto il 2021.

Il Fellini Museum non intende interpretare il cinema del regista riminese come opera in sé conclusa, ma dà vita a un percorso composito di narrazioni partecipate che rendono il visitatore protagonista di una esperienza immersiva. I tre assi interessati sono: Castel Sismondo, la rocca malatestiana del Quattrocento al cui progetto contribuì Filippo Brunelleschi; il Palazzo del Fulgor, un edificio di origine settecentesca, dove a piano terra ha sede il Fulgor, il leggendario cinema immortalato in Amarcord e ora riallestito con le scenografie progettate dal tre volte Premio Oscar Dante Ferretti. Infine, a unire i due edifici, piazza Malatesta, una grande area urbana, con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche, un velo d’acqua a rievocare l’antico fossato del castello e una grande panca circolare che rievoca il finale di 8½.

Piazza Malatesta, inoltre, abbraccia il polo culturale che ha al suo centro il Museo Fellini, ma che comprende anche il Teatro Galli, inaugurato da Giuseppe Verdi e restaurato nel 2018, e il PART – Palazzi dell’Arte Rimini, centro d’arte contemporanea in due palazzi del Trecento, inaugurato a settembre 2020, al quale in queste settimane si aggiungerà anche il Giardino delle Sculture che sfuma negli esterni del Museo. Il Comune di Rimini ha affidato, tramite bando internazionale, a un raggruppamento di imprese guidato da Lumiére & Co e di cui fa parte Studio Azzurro, la concezione dell’intero allestimento di Castel Sismondo e di Palazzo del Fulgor, caratterizzata da un progetto installativo multimediale immersivo il cui percorso è stato curato da Marco Bertozzi e Anna Villari. Tutta l’identità visiva e la grafica del Fellini Museum è realizzata da Studio FM di Milano. Partner del progetto, che ha ottenuto il patrocinio della Rai, sono Visit Romagna e APT Servizi Emilia-Romagna con Hera Servizi Gold sponsor.

