Cina: funzionari internazionali elogiano sforzi del Paese per parità di genere

Mentre i leader mondiali e gli alti funzionari si riuniscono a Pechino per l'Incontro dei leader mondiali sulle donne, dal 13 al 14 ottobre, i partecipanti hanno sottolineato l'importanza dell'evento e lodato gli sforzi della Cina nel promuovere i diritti delle donne. (ITALPRESS/XINHUA) mec/abr/gsl (Fonte video: Xinhua)