Cina: ZEISS punta a rafforzare ulteriormente la localizzazione nel Paese

"La Cina è un grande mercato per tutti, per tutti gli attori in campo. L'ecosistema che possiamo trovare qui è straordinario". Martin Fischer, presidente e amministratore delegato di ZEISS Greater China, ha detto che l'azienda si impegnerà ad aumentare ulteriormente la localizzazione in Cina. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)