Home Video News Xinhua Cina: Yiwu, crescono esportazioni estive con aumento delle temperature nel mondo
Cina: Yiwu, crescono esportazioni estive con aumento delle temperature nel mondo
Mentre ondate di caldo si abbattono su diversi Paesi, cresce la domanda di prodotti per rinfrescarsi. A Yiwu, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, nota come il "supermercato del mondo", le esportazioni di ventilatori, ombrelli con nebulizzatore e altri prodotti per combattere il caldo stanno registrando una forte crescita sulle piattaforme di e-commerce transfrontaliero, sostenendo una nuova crescita del commercio estero durante l'estate. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)