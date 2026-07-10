Cina: DJI EV50 segna record in quota durante missione di ricerca sul Qomolangma

Il produttore cinese di droni DJI ha contribuito al successo di una missione di ricerca atmosferica durata 12 giorni nell'area del monte Qomolangma. Il suo EV50, l'ultimo modello di drone ibrido ad ala fissa con decollo e atterraggio verticali, ha raggiunto un'altitudine stabile di 8.861 metri trasportando un carico utile. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)