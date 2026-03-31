Home Video News Xinhua Cina: Xizang, telecamere riprendono leopardo delle nevi in movimento
Cina: Xizang, telecamere riprendono leopardo delle nevi in movimento
Un leopardo delle nevi viene filmato mentre corre attraverso un paesaggio roccioso nella contea di Qushui, nella regione autonoma cinese dello Xizang. La presenza di questa specie, sottoposta a protezione di prima classe, è un indicatore della salute dell'ecosistema locale d'alta quota. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)