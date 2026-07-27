Home Video News Xinhua Cina, salvati 47 membri di nave vietnamita naufragata nel Mar Cinese Meridionale
Cina, salvati 47 membri di nave vietnamita naufragata nel Mar Cinese Meridionale
Fino a questa mattina, le squadre di soccorso cinesi avevano salvato 47 membri dell'equipaggio di una nave vietnamita affondata nelle acque vicino alla barriera corallina di Yongshu, nelle isole Nansha, nel Mar Cinese Meridionale. Le operazioni di soccorso proseguono alla ricerca di eventuali sopravvissuti. (XINHUA) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)