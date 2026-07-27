Cina, viaggio in un dipinto a inchiostro nel paesaggio naturale del Gansu

Che aspetto avrebbe un dipinto cinese a inchiostro se fosse modellato dalla natura? Appena fuori da Lanzhou, capoluogo della provincia nord-occidentale cinese del Gansu, strati di rosso, oro e grigio si estendono sulle montagne, creando un paesaggio noto come Shuimo ("inchiostro acquerellato") Danxia. Nel video un viaggio alla scoperta di un paesaggio dipinto dalla terra, dal vento e dal tempo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)