Cina: Xizang, soccorritori accorrono al valico colpito da una colata di fango

Le squadre di soccorso stanno accorrendo verso il valico di Gyirong, colpito da una colata di fango, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina. Strade, elettricità e comunicazioni sono state interrotte. La colata si è verificata ieri mattina in Nepal, e, secondo le prime stime, alle 20:00 si contavano tre morti e 265 dispersi sul posto. Xinhua è sul posto a Gyirong per fornire gli ultimi aggiornamenti sulle operazioni di soccorso. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)