Cina: completata costruzione di una torre di trasmissione UHV Gansu-Zhejiang

Ieri nella cittadina di Gaogou, nella città di Wuwei, nella provincia orientale cinese dell'Anhui, è stata completata con successo la costruzione di una torre di trasmissione alta 196 metri. La torre fa parte del progetto di trasmissione in corrente continua ad altissima tensione (UHV) ±800 kV tra Gansu e Zhejiang, un progetto chiave nell'ambito del programma cinese di trasmissione dell'energia elettrica da ovest a est. La linea elettrica, lunga 2.370 chilometri, parte da Wuwei, nella provincia del Gansu, e termina a Shaoxing, nella provincia dello Zhejiang. Una volta entrata in funzione, agevolerà la trasmissione di energia pulita dalla Cina nord-occidentale e contribuirà ad alleviare la carenza di energia elettrica nella Cina orientale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)