Cina: Xizang, 3 morti, 558 dispersi e 2 persone salvate dopo colata di fango

Tre persone hanno perso la vita, altre 558 risultano disperse, mentre due abitanti del luogo sono stati tratti in salvo, secondo i dati disponibili alle 8 di questa mattina, dopo che una colata di fango ha colpito un valico lungo il confine tra Cina e Nepal, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, come dichiarato in conferenza stampa da un funzionario locale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)