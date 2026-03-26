Home Video News Xinhua Cina: Westlake University presenta robot in grado di imitare movimenti umani
Cina: Westlake University presenta robot in grado di imitare movimenti umani
I ricercatori della Westlake University in Cina hanno presentato Titan o1, un robot in grado di imitare i movimenti dell'intero corpo umano. Alimentato dal sistema General Action Expert (GAE), consente un movimento coordinato senza programmazione specifica per singole attività, segnando nuovi progressi nella robotica e nell'interazione uomo-macchina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)