Cina, vlogger trasforma in realtà le scene di “spade volanti” grazie ai droni

Magia del kung fu? No, è la potenza della tecnologia. Il giovane influencer Fan Peng, di Chengdu, nella provincia cinese sudoccidentale del Sichuan, ha portato nel mondo reale il controllo delle "spade volanti" utilizzando la tecnologia dei droni. Nel suo video, sciami di "spade volanti" guidate da gesti sensibili al movimento fluttuano all'unisono, richiamando scene da un romanzo di arti marziali. (ITALPRESS/XINHUA).