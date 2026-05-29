Home Video News Xinhua Cina, vlogger italiano scopre sapori e sicurezza della vita notturna a Shanghai
Cina, vlogger italiano scopre sapori e sicurezza della vita notturna a Shanghai
Quanto è sicura Shanghai di notte? Il vlogger italiano Alessandro Martini visita Laowaijie e scopre il vero pericolo notturno: cibo straordinario che minaccia il girovita. Tra sapori irresistibili, dai barbecue sfrigolanti ai banchetti in stile spagnolo, i commensali restano rilassati con i telefoni lasciati sui tavoli, senza temere furti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca2 (Fonte video: Xinhua)