Cina, in corso a Pechino la China International Supply Chain Expo

Dalla forza del settore manifatturiero alla crescita guidata dall'innovazione, la Cina sta assumendo un ruolo sempre più importante nelle catene di approvvigionamento globali. Alla China International Supply Chain Expo, in corso a Pechino, i partecipanti hanno elogiato il processo di modernizzazione industriale e le capacità innovative del Paese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)