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Cina, aziende da tutto il mondo a Pechino per la International Supply Chain Expo
Aziende di tutto il mondo si stanno riunendo a Pechino, in occasione della China International Supply Chain Expo 2026. La quarta edizione della CISCE esplora opportunità di cooperazione. I rappresentanti stranieri indicano due principali fattori di attrazione: il vasto mercato cinese e la sua capacità nelle catene di approvvigionamento. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)