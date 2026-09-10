Home Video News Xinhua Cina, italiani appassionati di arti marziali apprendono pratica del Wuqinxi
Cina, italiani appassionati di arti marziali apprendono pratica del Wuqinxi
Alcuni italiani appassionati di arti marziali si sono recentemente recati a Bozhou, nella provincia orientale cinese dell'Anhui, per apprendere la pratica del Wuqinxi, ovvero gli "Esercizi dei cinque animali". Il Wuqinxi è una pratica tradizionale cinese che combina movimenti delle arti marziali con esercizi fisici e di respirazione ispirati alla tigre, al cervo, all'orso, alla scimmia e alla gru. Originaria di Bozhou e tradizionalmente associata al leggendario medico cinese Hua Tuo, questa pratica viene utilizzata da secoli per favorire una buona forma fisica e il benessere. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)