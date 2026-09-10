Cina, italiani appassionati di arti marziali apprendono pratica del Wuqinxi

Alcuni italiani appassionati di arti marziali si sono recentemente recati a Bozhou, nella provincia orientale cinese dell'Anhui, per apprendere la pratica del Wuqinxi, ovvero gli "Esercizi dei cinque animali". Il Wuqinxi è una pratica tradizionale cinese che combina movimenti delle arti marziali con esercizi fisici e di respirazione ispirati alla tigre, al cervo, all'orso, alla scimmia e alla gru. Originaria di Bozhou e tradizionalmente associata al leggendario medico cinese Hua Tuo, questa pratica viene utilizzata da secoli per favorire una buona forma fisica e il benessere. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)