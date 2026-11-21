Cina: Chongqing, i dati trasformano la produzione automobilistica

Dietro 3.000 robot industriali che producono veicoli a nuova energia si trova un cervello industriale che coordina l'intera fabbrica, gestendo 1,8 miliardi di registrazioni relative alla qualità dei prodotti e dei processi e monitorando 90.000 parametri per veicolo. Le superfabbriche cinesi si stanno evolvendo dalla tradizionale produzione su catena di montaggio a una collaborazione guidata dai dati. I nostri reporter visitano la superfabbrica SERES a Chongqing per uno sguardo dall'interno alla produzione intelligente della Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)