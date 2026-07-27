Cina, passerella in vetro offre incontri ravvicinati con le tigri

Un passaggio interamente in vetro offre ai turisti una vista immersiva sulle tigri che si muovono liberamente in un parco faunistico nella provincia centrale cinese dello Henan. Gli utenti della rete hanno scherzato: "Prima erano gli esseri umani a guardare le tigri, ora sono le tigri a guardare noi!". (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)