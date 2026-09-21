Home Video News Xinhua Cina-USA, professore statunitense crea ponte tra i due Paesi con l’insegnamento
Cina-USA, professore statunitense crea ponte tra i due Paesi con l’insegnamento
Un professore statunitense considera Fuzhou la propria casa da oltre 20 anni. Gordon Trimble è arrivato nel Fujian nel 2005, spinto da un legame familiare che risale a più di un secolo fa. Dall'insegnamento agli studenti alla promozione degli scambi tra Cina e Stati Uniti, l'uomo continua a coltivare il legame della sua famiglia con questa provincia. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)