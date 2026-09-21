Home Video News Xinhua Cina, Museo WorldSkills a Shanghai, dove artigianato e innovazione si incontrano
Cina, Museo WorldSkills a Shanghai, dove artigianato e innovazione si incontrano
Mentre Shanghai si prepara a ospitare la 48esima edizione della WorldSkills Competition, entriamo nell'unico museo ufficiale WorldSkills al mondo. Dalle riproduzioni di utensili risalenti a 7.000 anni fa ai manufatti artigianali premiati e alle protesi stampate in 3D, questo spazio racconta la storia della creazione di un mondo migliore attraverso le competenze. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ (Fonte video: Xinhua)