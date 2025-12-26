Cina: uno studente della Gen Z custodisce l’antica arte della stampa tradizionale

Pur essendo ancora uno studente al terzo anno di università, Zhang Yubo è già diventato un erede dell'artigianato del patrimonio culturale immateriale dello Shanxi. Dividendo il suo tempo tra la vita da studente e la tutela della tradizione, contribuisce a portare la storia nel presente con ogni foglio di carta e ogni impronta. (XINHUA/ITALPRESS) mec/vbo/mca3 (Fonte video: Xinhua)