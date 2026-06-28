Cina, una spettacolare sfida con gli yak nelle praterie del Gansu

Forza, abilità e un pizzico di coraggio: nelle praterie della contea di Luqu, nella provincia del Gansu, nel nord-ovest della Cina, è andata in scena una singolare gara di domatura degli yak. Mentre i concorrenti si misuravano con animali potenti e imprevedibili, i partecipanti e gli spettatori hanno condiviso momenti di tensione, risate e applausi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/col3 (Fonte video: Xinhua)