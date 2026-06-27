Home Video News Xinhua Cina, come 10.000 anelli di vetro colorato sono diventati un abito scintillante
Cina, come 10.000 anelli di vetro colorato sono diventati un abito scintillante
Un abito scintillante intrecciato con oltre 10.000 anelli di liuli cinese, un vetro colorato, mostra la bellezza di un'antica arte tradizionale. A Zibo, l'artigiano Ren Bo sta reinventando la lavorazione del liuli a lume attraverso l'innovazione e condividendo questa tecnica secolare con studenti provenienti da tutto il mondo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)